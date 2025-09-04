نقاش إيرانيّ قطريّ: تشديد على اتخاذ إجراءات جادة لوقف الجرائم الإسرائيلية

‏ناقش وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجهات النظر في شأن تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وقطر.



كما ناقشا التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيليّ في فلسطين المحتلة.



وشددا على ضرورة اتخاذ دول المنطقة والمجتمع الدوليّ إجراءات جادة لوقف هذه الجرائم وملاحقة المجرمين ومواجهة حروب إسرائيل وهيمنة سياستها.