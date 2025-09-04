هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية على طريق مؤد إلى مطار حلب

قتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية على طريق مؤد إلى مطار حلب، وفق ما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).



ولم تذكر الوكالة مزيدًا من التفاصيل عن هذه الواقعة.