نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية نددت بـ"إبادة" في غزة وانتقدت عجز أوروبا

نددت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا بما وصفته بأنه "إبادة" في غزة.



وانتقدت فشل بلدان الاتحاد الأوروبيّ في التحرّك لوضع حد لها.



وقالت المسؤولة الإسبانية في خطاب ألقته في معهد الدراسات السياسية في باريس إنّ "الإبادة الجماعية في غزة تسلّط الضوء على عجز أوروبا عن التحرّك والتحدّث بصوت واحد، في وقت تعم الاحتجاجات المدن الأوروبية" تنديدًا بالحرب في القطاع المحاصر والمدمر.