الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية نددت بـ"إبادة" في غزة وانتقدت عجز أوروبا
أخبار دولية
2025-09-04 | 11:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية نددت بـ"إبادة" في غزة وانتقدت عجز أوروبا
نددت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا بما وصفته بأنه "إبادة" في غزة.
وانتقدت فشل بلدان الاتحاد الأوروبيّ في التحرّك لوضع حد لها.
وقالت المسؤولة الإسبانية في خطاب ألقته في معهد الدراسات السياسية في باريس إنّ "الإبادة الجماعية في غزة تسلّط الضوء على عجز أوروبا عن التحرّك والتحدّث بصوت واحد، في وقت تعم الاحتجاجات المدن الأوروبية" تنديدًا بالحرب في القطاع المحاصر والمدمر.
آخر الأخبار
أخبار دولية
رئيسة
المفوضية
الأوروبية
بـ"إبادة"
وانتقدت
أوروبا
التالي
الولايات المتحدة تضبط 300 طن من مواد كيميائية تستخدم في صنع المخدرات
إسرائيل تعلن إعتراض صاروخين أطلقا من اليمن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-22
رئيسة المفوضية الأوروبية: الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها
أخبار دولية
2025-07-22
رئيسة المفوضية الأوروبية: الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها
0
آخر الأخبار
2025-07-22
رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يجوز استهداف المدنيين أبدا والصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها
آخر الأخبار
2025-07-22
رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يجوز استهداف المدنيين أبدا والصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها
0
أخبار دولية
2025-08-11
مراسلون بلا حدود تندد بـ"اغتيال" إسرائيل طاقم قناة الجزيرة في غزة
أخبار دولية
2025-08-11
مراسلون بلا حدود تندد بـ"اغتيال" إسرائيل طاقم قناة الجزيرة في غزة
0
أخبار دولية
2025-08-03
ماكرون يندد بـ"قسوة مطلقة" بعد مقاطع الفيديو للرهينتين الإسرائيليين في غزة
أخبار دولية
2025-08-03
ماكرون يندد بـ"قسوة مطلقة" بعد مقاطع الفيديو للرهينتين الإسرائيليين في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:43
ماكرون بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا: 26 دولة التزمت المشاركة "برا أو بحرا أو جوا"
أخبار دولية
11:43
ماكرون بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا: 26 دولة التزمت المشاركة "برا أو بحرا أو جوا"
0
أخبار دولية
10:57
هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية على طريق مؤد إلى مطار حلب
أخبار دولية
10:57
هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية على طريق مؤد إلى مطار حلب
0
أخبار دولية
10:42
نقاش إيرانيّ قطريّ: تشديد على اتخاذ إجراءات جادة لوقف الجرائم الإسرائيلية
أخبار دولية
10:42
نقاش إيرانيّ قطريّ: تشديد على اتخاذ إجراءات جادة لوقف الجرائم الإسرائيلية
0
أخبار دولية
10:31
ترامب: على أوروبا التوقف عن شراء النفط الروسيّ
أخبار دولية
10:31
ترامب: على أوروبا التوقف عن شراء النفط الروسيّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-28
وزارتا الأشغال والتكنولوجيا تبحثان في سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحديث العمل الإداري ودعم مشاريع البنى التحتية
أخبار لبنان
2025-08-28
وزارتا الأشغال والتكنولوجيا تبحثان في سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحديث العمل الإداري ودعم مشاريع البنى التحتية
0
أخبار لبنان
08:25
وزير الإتصالات: المسؤولية هي عنوان جلسة مجلس الوزراء غدا
أخبار لبنان
08:25
وزير الإتصالات: المسؤولية هي عنوان جلسة مجلس الوزراء غدا
0
خبر عاجل
2025-07-08
برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ
خبر عاجل
2025-07-08
برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ
0
فنّ
2025-09-03
ندى أبو فرحات تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة... رقص وأجواء فرحة (فيديو)
فنّ
2025-09-03
ندى أبو فرحات تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة... رقص وأجواء فرحة (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:27
وزير العمل: لا قرار حتى اللحظة بالانسحاب من الحكومة
أخبار لبنان
08:27
وزير العمل: لا قرار حتى اللحظة بالانسحاب من الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
كاميرا الـLBCI تجول في الأنصارية بعد استهداف اسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
06:38
كاميرا الـLBCI تجول في الأنصارية بعد استهداف اسرائيلي
0
أخبار لبنان
05:16
وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟
أخبار لبنان
05:16
وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟
0
أخبار دولية
05:06
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا
أخبار دولية
05:06
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا
0
أخبار دولية
04:20
الصين ترد على ترامب: تطوير علاقاتنا الدبلوماسية لا يستهدف أي طرف ثالث
أخبار دولية
04:20
الصين ترد على ترامب: تطوير علاقاتنا الدبلوماسية لا يستهدف أي طرف ثالث
0
أخبار دولية
00:07
موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"
أخبار دولية
00:07
موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"
0
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
0
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
2
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
3
حال الطقس
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
حال الطقس
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
4
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
5
خبر عاجل
09:28
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
خبر عاجل
09:28
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
6
أمن وقضاء
04:50
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
04:50
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
7
خبر عاجل
15:10
سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية
خبر عاجل
15:10
سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية
8
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More