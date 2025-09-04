الولايات المتحدة للدول الأخرى: الاعتراف بدولة فلسطينية سيتسبب في مزيد من المشكلات

أبلغت الولايات المتحدة الدول الأخرى بأنّ الاعتراف بدولة فلسطينية سيتسبب في مزيد من المشكلات، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو.



وقال روبيو من كيتو حيث التقى بنظيره الإكوادوريّ والرئيس دانيال نوبوا: "أخبرنا جميع هذه الدول، قلنا لها جميعا، بأنها إذا اعترفت بدولة فلسطينية، فإن هذا كله مزيف وليس حقيقيًا، إذا فعلتم هذا، فستحدثون مشكلات".



وأكّد أنّ "سيكون هناك رد فعل، وسيجعل من الصعب التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقد يؤدي ذلك إلى هذا النوع من الإجراءات التي رأيتموها، أو على الأقل هذه المحاولات لهذه الإجراءات".



وأشار إلى أنّه لن يبدي رأيه في مناقشة إسرائيل لضم الضفة الغربية، لكن ذلك ليس نهائيًا.