LBCI
LBCI

البيت الأبيض يرفع منظمتي العمل والتجارة الدوليتين من قائمة خفض المساعدات الخارجية

أخبار دولية
2025-09-04 | 14:10
البيت الأبيض يرفع منظمتي العمل والتجارة الدوليتين من قائمة خفض المساعدات الخارجية

أكدت كل من منظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية لفرانس برس، أنه تم رفعهما من قائمة الكيانات المستهدفة بآخر قرارات البيت الأبيض لخفض الدعم الخارجي.
     
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنها ستلغي مساعدات خارجية أقرها الكونغرس بقيمة 4,9 ملايين دولار، ما أثار غضب الديموقراطيين.
     
وفي مذكرة تفصّل التخفيضات، قالت الإدارة إنها "ملتزمة ترتيب الخزانة الأميركية عبر خفض الإنفاق الحكومي القائم على إيديولوجيا اليقظة (ووك).. والهدر".
     
وأدرج ترامب الذي ألغى بالفعل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، أكبر وكالة في العالم للمساعدات الإنسانية، منذ عاد الى السلطة في كانون الثاني/يناير، عددا من المنظمات الدولية ضمن الكيانات المستهدفة.
     
وتضمنت القائمة في الأصل خفضا قدره 107 ملايين دولار في تمويل منظمة العمل الدولية و29 مليون دولار لمنظمة التجارة العالمية.
     

     
 

