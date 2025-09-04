زلزال هز شرق أفغانستان

ذكر مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألمانيّ (جي.إف.زد) أن زلزالًا قوته 6.2 درجة هز شرق أفغانستان.



وأوضح المركز أنّ الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.