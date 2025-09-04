إسرائيل تندّد بشدة بتصريحات نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية حول "إبادة" في غزة

ندّدت إسرائيل بتصريحات نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا التي وصفت الحرب في غزة بأنها "إبادة"، متهمة إياها بأنها "متحدثة باسم دعاية حماس".



وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين على إكس: "ندين بشدة الادعاءات التي لا أساس لها والتي صرّحت بها نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية".



وأضاف: "بدلا من ترداد تهمة +الإبادة+ التي نشرتها حماس، كان ينبغي لريبيرا أن تدعو إلى إطلاق جميع الرهائن وحض حماس على إلقاء السلاح لتنتهي الحرب".

