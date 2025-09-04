واشنطن فرضت عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية

فرضت واشنطن عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، وفق ما أظهر الموقع الإلكترونيّ لوزارة الخزانة الأميركية.



وأدرجت الولايات المتحدة المركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، إضافة إلى مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله.



وقالت الوزارة إنها تصنيفات متعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.