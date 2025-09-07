روسيا أسقطت 69 مسيرة أوكرانية خلال الليل

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأحد نقلًا عن بيانات من وزارة الدفاع في موسكو أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.