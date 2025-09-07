هجوم روسي يتسبب في حريق بمبنى الحكومة الأوكرانية في كييف

أعلن رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية تيمور تكاتشينكو اليوم الأحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن حريقًا اندلع على سطح مبنى الحكومة في منطقة بيشيرسكي في كييف إثر هجوم روسي على المدينة.



وأفاد شهود من رويترز برؤية دخان كثيف يتصاعد من المبنى الرئيسي للحكومة الأوكرانية.