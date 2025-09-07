الأخبار
الإدارة الروسية لزابوريجيا: مسيرات أوكرانية أصابت مركز تدريب في المحطة النووية

أخبار دولية
2025-09-07 | 00:51
الإدارة الروسية لزابوريجيا: مسيرات أوكرانية أصابت مركز تدريب في المحطة النووية
الإدارة الروسية لزابوريجيا: مسيرات أوكرانية أصابت مركز تدريب في المحطة النووية

أعلنت الإدارة التي عينتها روسيا لمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا يوم السبت أن طائرات مسيرة أوكرانية أصابت سطح مركز تدريب بالمحطة دون أن تتسبب في أضرار جسيمة أو زيادة في مستويات الإشعاع.

وقالت الإدارة في بيان على تيليغرام إن الضربة كانت على بعد نحو 300 متر من وحدة المفاعل.

ولا تعمل المحطة، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بستة مفاعلات، لكنها لا تزال بحاجة إلى النشاط الذي يحافظ على وقودها النووي باردًا.

وقالت الإدارة إن الهجوم لم يتسبب في أي خلل في تشغيل المحطة.

وأضافت: "لم يتم اختراق حدود السلامة التشغيلية ولا تزال مستويات الإشعاع طبيعية".

ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا. ولم تتمكن رويترز من التحقق على نحو مستقل من التقرير الروسي.

وكانت القوات الروسية قد استولت على المحطة في الأسابيع الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.

أخبار دولية

الروسية

لزابوريجيا:

مسيرات

أوكرانية

أصابت

تدريب

المحطة

النووية

