الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الإدارة الروسية لزابوريجيا: مسيرات أوكرانية أصابت مركز تدريب في المحطة النووية
أخبار دولية
2025-09-07 | 00:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الإدارة الروسية لزابوريجيا: مسيرات أوكرانية أصابت مركز تدريب في المحطة النووية
أعلنت الإدارة التي عينتها روسيا لمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا يوم السبت أن طائرات مسيرة أوكرانية أصابت سطح مركز تدريب بالمحطة دون أن تتسبب في أضرار جسيمة أو زيادة في مستويات الإشعاع.
وقالت الإدارة في بيان على تيليغرام إن الضربة كانت على بعد نحو 300 متر من وحدة المفاعل.
ولا تعمل المحطة، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بستة مفاعلات، لكنها لا تزال بحاجة إلى النشاط الذي يحافظ على وقودها النووي باردًا.
وقالت الإدارة إن الهجوم لم يتسبب في أي خلل في تشغيل المحطة.
وأضافت: "لم يتم اختراق حدود السلامة التشغيلية ولا تزال مستويات الإشعاع طبيعية".
ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا. ولم تتمكن رويترز من التحقق على نحو مستقل من التقرير الروسي.
وكانت القوات الروسية قد استولت على المحطة في الأسابيع الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.
أخبار دولية
الروسية
لزابوريجيا:
مسيرات
أوكرانية
أصابت
تدريب
المحطة
النووية
التالي
رئيس بلدية كييف: إندلاع حريق بمبنى سكني جراء هجوم مسيرات روسي
هجوم روسي يتسبب في حريق بمبنى الحكومة الأوكرانية في كييف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-08-24
اندلاع حريق في محطة نووية روسية بعد اسقاط الجيش طائرة مسيرة أوكرانية
أخبار دولية
2025-08-24
اندلاع حريق في محطة نووية روسية بعد اسقاط الجيش طائرة مسيرة أوكرانية
0
أخبار دولية
2025-08-17
هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف محطة قطار روسية
أخبار دولية
2025-08-17
هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف محطة قطار روسية
0
أخبار دولية
2025-08-15
مقتل امرأة في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة كورسك الروسية
أخبار دولية
2025-08-15
مقتل امرأة في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة كورسك الروسية
0
أخبار دولية
2025-07-09
ثلاثة قتلى في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في كورسك الروسية
أخبار دولية
2025-07-09
ثلاثة قتلى في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في كورسك الروسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:48
رئيس الوزراء الياباني إيشيبا يعتزم الإستقالة
أخبار دولية
02:48
رئيس الوزراء الياباني إيشيبا يعتزم الإستقالة
0
أخبار دولية
02:36
شاطىء شهير في سيدني يرسل مسيرات وهليكوبتر بعد هجوم قاتل من سمكة قرش
أخبار دولية
02:36
شاطىء شهير في سيدني يرسل مسيرات وهليكوبتر بعد هجوم قاتل من سمكة قرش
0
أخبار دولية
02:17
رئيسة وزراء أوكرانيا تؤكد تضرر سطح مقر الحكومة وطوابقه العلوية جراء القصف الروسي
أخبار دولية
02:17
رئيسة وزراء أوكرانيا تؤكد تضرر سطح مقر الحكومة وطوابقه العلوية جراء القصف الروسي
0
أخبار دولية
01:35
أوكرانيا: نفذنا هجومًا على خط أنابيب النفط دروجبا في روسيا
أخبار دولية
01:35
أوكرانيا: نفذنا هجومًا على خط أنابيب النفط دروجبا في روسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-01
لبنان بحالة جفاف!
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-01
لبنان بحالة جفاف!
0
حال الطقس
2025-06-01
طقس رطب جدًا ومعتدل يستمر لغاية الأربعاء
حال الطقس
2025-06-01
طقس رطب جدًا ومعتدل يستمر لغاية الأربعاء
0
أمن وقضاء
2025-09-03
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
2025-09-03
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
0
أخبار لبنان
2025-09-03
أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2025-09-03
أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
0
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
2
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
3
أمن وقضاء
01:21
ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية
أمن وقضاء
01:21
ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية
4
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
5
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
6
أمن وقضاء
01:54
الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل
أمن وقضاء
01:54
الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل
7
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
8
أمن وقضاء
06:56
قتيل وجريحان بإطلاق نار في سوق الذهب في البربير
أمن وقضاء
06:56
قتيل وجريحان بإطلاق نار في سوق الذهب في البربير
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More