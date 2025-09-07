رئيس بلدية كييف: إندلاع حريق بمبنى سكني جراء هجوم مسيرات روسي

أعلن فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف يوم الأحد أن روسيا شنت هجومًا بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية خلال الليل، ما أدى إلى اندلاع حريق على سطح مبنى سكني من 16 طابقًا.وقال كليتشكو عبر تيليغرام: "أجهزة الطوارىء تتجه إلى موقع الحادث".وسمع شهود من رويترز سلسلة انفجارات تهز المدينة، وهي ما بدت أنها أصوات نشاط وحدات الدفاع الجوي.