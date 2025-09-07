العثور على جندي كندي مفقود في لاتفيا ميتًا

أعلن الجيش الكندي السبت أنه عثر على جندي مفقود منذ أيام ميتًا في لاتفيا.



وعثر على جندي كندي جورج هول، وهو أحد عناصر القوات المسلحة الكندية المنتشرة في الدولة الواقعة في منطقة البلطيق وكان مفقودا منذ 2 أيلول، ميتًا في 5 منه.



ولم يكشف الجيش الكندي الذي قال إنه يتعاون مع السلطات اللاتفية في التحقيقات عن سبب وفاة هول أو ظروف اكتشاف جثته.



وأعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن حزنه لوفاة هول وقدم تعازيه لأصدقائه وعائلته وزملائه في القوات المسلحة.



وقال كارني على منصة إكس مساء السبت: "أرسل هول كجزء من لواء... كان لي شرف تمضية بعض الوقت معه أواخر الشهر الماضي".



وأرسل هول الذي يخدم في القوات المسلحة الكندية منذ قرابة 20 عامًا إلى لاتفيا كجزء من عملية "أوبيريشن ريأشورنس" تحت رعاية حلف شمال الأطلسي، وفق كارني.



ويتمركز حوالى 1500 جندي كندي في لاتفيا كجزء من هذه القوة التي تنتشر في البلاد منذ العام 2017.

