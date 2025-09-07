توقيف أكثر من 400 شخص في بريطانيا خلال تظاهرة دعم لمجموعة "بالستاين أكشن"

أعلنت شرطة لندن أنها أوقفت أكثر من 425 شخصًا السبت خلال تظاهرة جديدة دعمًا لمجموعة "بالستاين أكشن" (التحرك من أجل فلسطين) المصنفة "إرهابية" والمحظورة منذ بداية تموز.



وتجمع مئات الأشخاص أمام مبنى البرلمان البريطاني، متحدين خطر التوقيف، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم بالستاين أكشن".



وجاء ذلك غداة تحذير الشرطة الجمعة من أنها لن تتردد في توقيف أي شخص يعرب صراحة عن دعمه للمجموعة المحظورة.



وقالت شرطة لندن في بيان مساء السبت إنها "أوقفت أكثر من 425 شخصًا على صلة بالاحتجاج"، مشيرةً إلى أن "معظم هذه التوقيفات كانت بسبب دعم منظمة محظورة".



وقالت بولي سميث، وهي متقاعدة تبلغ 74 عامًا: "لسنا إرهابيين... يجب أن نقول إن بالستاين أكشن لها الحق في الوجود. يجب رفع الحظر".



بدوره، قال نايجل وهو مدير شركة إعادة تدوير يبلغ 62 عامًا، حاملًا لافتة تدعم المجموعة، لوكالة فرانس برس: "قررت حكومتنا حظر منظمة. هذا خاطىء تمامًا، وينبغي أن تكرس وقتًا أطول للعمل على وقف الإبادة الجماعية في غزة بدلًا من محاولة وقف الاحتجاجات".



وأوقفت الشرطة هذا المتظاهر فيما هتف متظاهرون آخرون "عار عليكم!".



ووقعت مناوشات بين الشرطيين والمشاركين في التظاهرة الذين حاولوا منع التوقيفات.



وقالت الشرطة إن 25 شخصًا أوقفوا بتهمة "ممارسة العنف بحق عناصر شرطة ومخالفات أخرى تتعلق بالنظام العام".



بدورها، أوضحت نائبة مفوض الشرطة كلير سمارت أن الشرطيين تعرضوا لانتهاكات "غير مقبولة"، بما فيها اللكم والركل كما بصق عليهم.



وقالت: "دورنا ما زال يتمثل في إنفاذ القانون وضمان قدرة الأشخاص الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج على القيام بذلك بشكل آمن".