الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيف أكثر من 400 شخص في بريطانيا خلال تظاهرة دعم لمجموعة "بالستاين أكشن"

أخبار دولية
2025-09-07 | 01:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيف أكثر من 400 شخص في بريطانيا خلال تظاهرة دعم لمجموعة &quot;بالستاين أكشن&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
توقيف أكثر من 400 شخص في بريطانيا خلال تظاهرة دعم لمجموعة "بالستاين أكشن"

أعلنت شرطة لندن أنها أوقفت أكثر من 425 شخصًا السبت خلال تظاهرة جديدة دعمًا لمجموعة "بالستاين أكشن" (التحرك من أجل فلسطين) المصنفة "إرهابية" والمحظورة منذ بداية تموز.
     
وتجمع مئات الأشخاص أمام مبنى البرلمان البريطاني، متحدين خطر التوقيف، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم بالستاين أكشن".
     
وجاء ذلك غداة تحذير الشرطة الجمعة من أنها لن تتردد في توقيف أي شخص يعرب صراحة عن دعمه للمجموعة المحظورة.
     
وقالت شرطة لندن في بيان مساء السبت إنها "أوقفت أكثر من 425 شخصًا على صلة بالاحتجاج"، مشيرةً إلى أن "معظم هذه التوقيفات كانت بسبب دعم منظمة محظورة".
     
وقالت بولي سميث، وهي متقاعدة تبلغ 74 عامًا: "لسنا إرهابيين... يجب أن نقول إن بالستاين أكشن لها الحق في الوجود. يجب رفع الحظر".
     
بدوره، قال نايجل وهو مدير شركة إعادة تدوير يبلغ 62 عامًا، حاملًا لافتة تدعم المجموعة، لوكالة فرانس برس: "قررت حكومتنا حظر منظمة. هذا خاطىء تمامًا، وينبغي أن تكرس وقتًا أطول للعمل على وقف الإبادة الجماعية في غزة بدلًا من محاولة وقف الاحتجاجات".
     
وأوقفت الشرطة هذا المتظاهر فيما هتف متظاهرون آخرون "عار عليكم!".
     
ووقعت مناوشات بين الشرطيين والمشاركين في التظاهرة الذين حاولوا منع التوقيفات.
     
وقالت الشرطة إن 25 شخصًا أوقفوا بتهمة "ممارسة العنف بحق عناصر شرطة ومخالفات أخرى تتعلق بالنظام العام".
     
بدورها، أوضحت نائبة مفوض الشرطة كلير سمارت أن الشرطيين تعرضوا لانتهاكات "غير مقبولة"، بما فيها اللكم والركل كما بصق عليهم.
     
وقالت: "دورنا ما زال يتمثل في إنفاذ القانون وضمان قدرة الأشخاص الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج على القيام بذلك بشكل آمن".

أخبار دولية

بريطانيا

تظاهرة

لمجموعة

"بالستاين

أكشن"

LBCI التالي
أوكرانيا: نفذنا هجومًا على خط أنابيب النفط دروجبا في روسيا
العثور على جندي كندي مفقود في لاتفيا ميتًا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-09

الشرطة البريطانية توقف 200 شخص لدعمهم مجموعة "فلسطين أكشن"

LBCI
أخبار دولية
2025-06-12

توقيف أكثر من 200 ناشط أجنبي في القاهرة قبيل انطلاق "المسيرة العالمية إلى غزة"

LBCI
أخبار دولية
2025-08-17

نتانياهو: التظاهرات المطالبة بإنهاء الحرب في غزة "تعزز" موقع "حماس"

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-18

طبيب لفرانس برس: مستشفى السويداء في جنوب سوريا استقبل أكثر من 400 جثة منذ الاثنين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:48

رئيس الوزراء الياباني إيشيبا يعتزم الإستقالة

LBCI
أخبار دولية
02:36

شاطىء شهير في سيدني يرسل مسيرات وهليكوبتر بعد هجوم قاتل من سمكة قرش

LBCI
أخبار دولية
02:17

رئيسة وزراء أوكرانيا تؤكد تضرر سطح مقر الحكومة وطوابقه العلوية جراء القصف الروسي

LBCI
أخبار دولية
01:35

أوكرانيا: نفذنا هجومًا على خط أنابيب النفط دروجبا في روسيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-01

لبنان بحالة جفاف!

LBCI
حال الطقس
2025-06-01

طقس رطب جدًا ومعتدل يستمر لغاية الأربعاء

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-03

توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-03

أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نيكوتين... بلا تدخين

LBCI
أخبار دولية
13:37

وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:30

بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
15:05

بالصور - عرس جماعي في بكركي

LBCI
أمن وقضاء
01:21

ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية

LBCI
أخبار لبنان
09:59

"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
10:58

الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
01:54

الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل

LBCI
أخبار لبنان
09:15

التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة

LBCI
أمن وقضاء
06:56

قتيل وجريحان بإطلاق نار في سوق الذهب في البربير

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More