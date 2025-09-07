إعلان قداسة الطوباويين كارلو أكوتيس وبيار جورجيو فراساتي في الفاتيكان

ترأس الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر مراسم إعلان قداسة الطوباويين كارلو أكوتيس وبيار جورجيو فراساتي في باحة الكرسي الرسولي في الفاتيكان.ويعتبر أكوتيس واحدًا من أصغر القديسين، وقد تم إعلان طوباويته في عهد البابا فرنسيس العام 2020 بعدما توفي في العام 2006 عن عمر خمسة عشر عامًا إثر معاناة لأشهر من سرطان الدم أو اللوكيميا.وكان القديس أكوتيس ضليعًا في الكمبيوتر، فابتكر منصة رقمية حول المعجزات الإفخارستية حول العالم، أما أمثلته في الحياة فكان من بينهم: القديس فرنسيس الأسيزي والقديس دومينيك سافيو.وقد ارتكز كارلو أكوتيس على سر الإفخارستيا بشكل خاص في حياته، وكان يدعوه "طريقي الرئيسية نحو السماء". وبعد مناولته الأولى التي حصل عليها في السابعة من عمره، التزم التزامًا كاملًا بالقداس الإلهي بشكل يومي.