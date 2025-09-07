جريح بسقوط مسيرة أطلقت من اليمن في جنوب إسرائيل

أفاد الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في جنوب اسرائيل، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة بحسب خدمة الاسعاف.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه اعترض ثلاث طائرات مسيّرة أُطلقت من اليمن، وقال في بيان: "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي ثلاث طائرات مسيّرة إطلقت من اليمن"، لافتا الى أن اثنتين منها أُسقطتا قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي.



ولاحقا، قال الجيش في بيان مقتضب: "سقطت طائرة مسيرة إضافية أُطلقت من اليمن في منطقة مطار رامون. لم تُطلق صفارات الإنذار، والحادثة قيد المراجعة".



ويقع مطار رامون في صحراء النقب جنوب إسرائيل.



من جهته، قال متحدث باسم جهاز الإسعاف: "يقوم مسعفو نجمة داوود الحمراء بتقديم العلاج الطبي في المكان لرجل يبلغ 50 عامًا، حالته طفيفة وواعي بالكامل، ويعاني من جروح ناجمة عن شظايا في أطرافه، بالإضافة إلى تقديم العلاج لعدة أشخاص أصيبوا بالذعر".