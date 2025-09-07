تحالف أوبك بلاس يقرّ زيادة إضافية لإنتاج النفط

أعلن تحالف أوبك بلاس، زيادة إضافية لحصصه الإنتاجية، استمرارا لاستراتيجيته الرامية لاستعادة حصته السوقية والتي بدأت في نيسان.



وأفاد بيان صادر عن أوبك بأنّ وزراء الطاقة الذين يمثلون أعضاء التحالف الثمانية قرروا زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا اعتبارا من تشرين الأول 2025 مقارنة بالمستوى المطلوب في أيلول.