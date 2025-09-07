الأخبار
الشيباني استقبل وفدا رفيع المستوى من السعودية... وهذا ما تم بحثه
أخبار دولية
2025-09-07 | 10:14
استقبل وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في دمشق، وفدا رفيع المستوى من السعودية برئاسة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، وذلك بحضور وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح.
وجرى في خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الإنساني والتنموي بين البلدين، كما تم استعراض عشرات المشاريع الإغاثية والتنموية التي ستنفذ في مختلف المناطق السورية في قطاعات الصحة والتعليم والإيواء والأمن الغذائي.
