توقيف نحو 900 شخص في بريطانيا خلال تظاهرة دعم لمجموعة "بالستاين أكشن"

أعلنت شرطة لندن أنها أوقفت 890 شخصا السبت في خلال تظاهرة جديدة دعما لمجموعة "بالستاين أكشن" (التحرك من أجل فلسطين) المصنفة "إرهابية" والمحظورة منذ بداية تموز.



وتجمع مئات الأشخاص أمام مبنى البرلمان البريطاني، متحدّين خطر التوقيف، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم بالستاين أكشن".



وجاء ذلك غداة تحذير الشرطة الجمعة من أنها لن تتردد في توقيف أي شخص يعرب صراحة عن دعمه للمجموعة المحظورة.



وقالت شرطة لندن في بيان، إنها أوقفت 890 شخصا، من بينهم 857 بسبب دعم منظمة محظورة و33 آخرين بسبب مخالفات منهم 17 بتهمة العنف ضد عناصر الشرطة.



وأوضحت نائبة مفوض الشرطة كلير سمارت في بيان أن "أعمال العنف التي واجهناها خلال العملية كانت منسقة ونفذتها مجموعة من الأشخاص، يضع العديد منهم أقنعة لإخفاء هوياتهم، بهدف إثارة أكبر قدر من الفوضى".