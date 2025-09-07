العاهل الأردني يؤكد رفض أية إجراءات إسرائيلية لضم الضفة الغربية

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفض بلاده أي "إجراءات إسرائيلية لضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين"، وذلك في زيارة الى أبوظبي التقى خلالها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



ونقل الديوان الملكي في بيان تأكيد الملك عبدالله الثاني "رفض الأردن المطلق لأية إجراءات إسرائيلية لضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين، ولأية خطط لمستقبل غزة تتضمن تهجير سكانها أو فصلها عن الضفة الغربية".



وشدد الملك والرئيس الاماراتي على "رفضهما لخطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية"، مؤكدين "رفضهما للمواقف والتصريحات الإسرائيلية التي تنطوي على تهديد لسيادة دول الإقليم".



ونقل البيان عنهما "رفضهما للخطط الإسرائيلية الهادفة لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها"، في إشارة الى الخطة الاسرائيلية للسيطرة على كبرى مدن القطاع الفلسطيني.