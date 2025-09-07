الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العاهل الأردني يؤكد رفض أية إجراءات إسرائيلية لضم الضفة الغربية
أخبار دولية
2025-09-07 | 11:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
العاهل الأردني يؤكد رفض أية إجراءات إسرائيلية لضم الضفة الغربية
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفض بلاده أي "إجراءات إسرائيلية لضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين"، وذلك في زيارة الى أبوظبي التقى خلالها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ونقل الديوان الملكي في بيان تأكيد الملك عبدالله الثاني "رفض الأردن المطلق لأية إجراءات إسرائيلية لضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين، ولأية خطط لمستقبل غزة تتضمن تهجير سكانها أو فصلها عن الضفة الغربية".
وشدد الملك والرئيس الاماراتي على "رفضهما لخطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية"، مؤكدين "رفضهما للمواقف والتصريحات الإسرائيلية التي تنطوي على تهديد لسيادة دول الإقليم".
ونقل البيان عنهما "رفضهما للخطط الإسرائيلية الهادفة لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها"، في إشارة الى الخطة الاسرائيلية للسيطرة على كبرى مدن القطاع الفلسطيني.
أخبار دولية
الأردني
إجراءات
إسرائيلية
الضفة
الغربية
التالي
تركي آل الشيخ يعلن فوز "بيغ تايم كرييتف شوب" بأول جائزة لـ"إيمي" الرياضية
زيلينسكي: نحو 60% من الأسلحة في أوكرانيا منتجة محليا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-29
العاهل الأردني: التصعيد الخطير في الضفة الغربية يجب أن يتوقف وهناك مخاطر إشعال صراع أكبر في المنطقة
آخر الأخبار
2025-07-29
العاهل الأردني: التصعيد الخطير في الضفة الغربية يجب أن يتوقف وهناك مخاطر إشعال صراع أكبر في المنطقة
0
أخبار دولية
2025-09-03
سموطريتش يدعو لضم الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2025-09-03
سموطريتش يدعو لضم الضفة الغربية المحتلة
0
أخبار دولية
2025-08-12
العاهل الأردني يحذر من خطورة "ترسيخ احتلال غزة"
أخبار دولية
2025-08-12
العاهل الأردني يحذر من خطورة "ترسيخ احتلال غزة"
0
أخبار لبنان
2025-08-10
العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: مستعدون لتأمين الدعم اللازم للجيش لتمكينه من القيام بدوره
أخبار لبنان
2025-08-10
العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: مستعدون لتأمين الدعم اللازم للجيش لتمكينه من القيام بدوره
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:31
إعلام إسرائيلي: وزير الدفاع سيقابل وزير الخارجية السوري هذا الأسبوع
أخبار دولية
14:31
إعلام إسرائيلي: وزير الدفاع سيقابل وزير الخارجية السوري هذا الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
كارلو أكوتيس قديس الشباب
تقارير نشرة الاخبار
14:11
كارلو أكوتيس قديس الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
السعودية في طليعة إعمار سوريا: من الدعم الإنساني إلى المشاريع الكبرى
تقارير نشرة الاخبار
13:55
السعودية في طليعة إعمار سوريا: من الدعم الإنساني إلى المشاريع الكبرى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:56
الجيش: توقيف مواطنين في النبطية وبعبدا بتهم الإتجار بالأسلحة وإطلاق النار
أمن وقضاء
07:56
الجيش: توقيف مواطنين في النبطية وبعبدا بتهم الإتجار بالأسلحة وإطلاق النار
0
آخر الأخبار
09:37
زيلنسكي: ندرك جميعا أننا نحتاج فرض مزيد من الضغط على بوتين ونحتاج إلى الضغط من الولايات المتحدة
آخر الأخبار
09:37
زيلنسكي: ندرك جميعا أننا نحتاج فرض مزيد من الضغط على بوتين ونحتاج إلى الضغط من الولايات المتحدة
0
آخر الأخبار
12:52
جعجع للشيعة: انتم مكون اساسي في لبنان ولا نرضى بأن يصيبكم ما اصابنا في حقبة الوصاية السابقة بعد أن سلمنا سلاحنا
آخر الأخبار
12:52
جعجع للشيعة: انتم مكون اساسي في لبنان ولا نرضى بأن يصيبكم ما اصابنا في حقبة الوصاية السابقة بعد أن سلمنا سلاحنا
0
أخبار دولية
10:14
الشيباني استقبل وفدا رفيع المستوى من السعودية... وهذا ما تم بحثه
أخبار دولية
10:14
الشيباني استقبل وفدا رفيع المستوى من السعودية... وهذا ما تم بحثه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
0
أخبار لبنان
14:22
خسوف كلي يوحّد العالم تحت قبة السماء...
أخبار لبنان
14:22
خسوف كلي يوحّد العالم تحت قبة السماء...
0
رياضة
14:18
روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية
رياضة
14:18
روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
سباق Yalla Nerkod في جبيل… الرياضة رسالة أمل وتربية لمستقبل أفضل
تقارير نشرة الاخبار
14:16
سباق Yalla Nerkod في جبيل… الرياضة رسالة أمل وتربية لمستقبل أفضل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
سباق المدينة: بيروت تركض بقلب واحد!
تقارير نشرة الاخبار
14:15
سباق المدينة: بيروت تركض بقلب واحد!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
كارلو أكوتيس قديس الشباب
تقارير نشرة الاخبار
14:11
كارلو أكوتيس قديس الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
السعودية في طليعة إعمار سوريا: من الدعم الإنساني إلى المشاريع الكبرى
تقارير نشرة الاخبار
13:55
السعودية في طليعة إعمار سوريا: من الدعم الإنساني إلى المشاريع الكبرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أحمد زيدان للـLBCI: على لبنان مبادلة الاشارات الايجابية التي أعطتها الدولة السورية عبر الإفراج عن المعتقلين
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أحمد زيدان للـLBCI: على لبنان مبادلة الاشارات الايجابية التي أعطتها الدولة السورية عبر الإفراج عن المعتقلين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قداس شهداء المقاومة: حضور ديني وسياسي ووطني جامع
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قداس شهداء المقاومة: حضور ديني وسياسي ووطني جامع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
2
أمن وقضاء
01:21
ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية
أمن وقضاء
01:21
ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية
3
أمن وقضاء
01:54
الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل
أمن وقضاء
01:54
الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل
4
حال الطقس
02:26
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:26
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
5
أخبار لبنان
05:34
الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون
أخبار لبنان
05:34
الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون
6
خبر عاجل
10:38
تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني
خبر عاجل
10:38
تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني
7
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
8
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More