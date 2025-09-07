نتنياهو: الجيش الإسرائيلي "يعمّق" هجومه على مدينة غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته "تعمّق" هجومها في مدينة غزة ومحيطها، بينما كرر الجيش الانذار بإخلاء برج سكني في جنوبها الغربي قبل قصف محتمل للمبنى.



وقال نتنياهو في بداية اجتماع لمجلس الوزراء: "نحن نعمّق المناورة على مشارف مدينة غزة وداخل المدينة نفسها"، وذلك بحسب فيديو نشره مكتبه.



وأضاف: "نحن ندمر البنى التحتية الإرهابية، ونفكك الأبراج الإرهابية المحددة".