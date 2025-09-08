إسرائيل: لا يمكن تقوية السلطة اللبنانية وجيشها من دون إضعاف الحزب (الشرق الأوسط)

رأت جهات سياسية في تل أبيب أن قرارات الحكومة اللبنانية بشأن جمع السلاح "جاءت ضبابية وسرية ولا تتضمن جدولًا زمنيًا"، مدعيةً أن "حزب الله فرح بها لأنها تنطوي على حلول وسط مع مطالبه".وأفادت مصادر أخرى صحيفة "" بأن "إسرائيل تطالب الإدارة الأميركية بدعم خططها لتحطيم حزب الله عسكريًا".وكشفت المصادر أن "واشنطن تطالب إسرائيل بتخفيف عملياتها العسكرية، التي تضعف الحكومة اللبنانية ومساعيها لإعادة البناء، لكن إسرائيل ترد بالقول إنه لا يمكن تقوية السلطة اللبنانية وجيشها من دون إضعاف حزب الله".