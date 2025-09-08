الأخبار
كوريا الجنوبية تتعهد باستراتيجيات جديدة للتكيف مع تغيرات النظام التجاري العالمي

أخبار دولية
2025-09-08 | 00:54
كوريا الجنوبية تتعهد باستراتيجيات جديدة للتكيف مع تغيرات النظام التجاري العالمي
0min
كوريا الجنوبية تتعهد باستراتيجيات جديدة للتكيف مع تغيرات النظام التجاري العالمي

أعلن وزير المالية الكوري الجنوبي يوم الاثنين أن بلاده ستعد استراتيجيات اقتصادية خارجية جديدة في تشرين الأول للتكيف مع التغيرات الجوهرية في النظام التجاري العالمي.

وقال الوزير كو يون-تشول، الذي تفاوض على اتفاق تجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر تموز، في مؤتمر صحفي: "الأمر أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى للتكيف مع التغيرات الخارجية المختلفة مثل الرسوم الجمركية".

أخبار دولية

الجنوبية

تتعهد

باستراتيجيات

جديدة

للتكيف

تغيرات

النظام

التجاري

العالمي

