كوريا الجنوبية تتعهد باستراتيجيات جديدة للتكيف مع تغيرات النظام التجاري العالمي

أعلن وزير المالية الكوري الجنوبي يوم الاثنين أن بلاده ستعد استراتيجيات اقتصادية خارجية جديدة في تشرين الأول للتكيف مع التغيرات الجوهرية في النظام التجاري العالمي.



وقال الوزير كو يون-تشول، الذي تفاوض على اتفاق تجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر تموز، في مؤتمر صحفي: "الأمر أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى للتكيف مع التغيرات الخارجية المختلفة مثل الرسوم الجمركية".