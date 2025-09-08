الأخبار
وزيرا دفاع كوريا الجنوبية واليابان يعتزمان إجراء محادثات في سول
2025-09-08 | 01:03
وزيرا دفاع كوريا الجنوبية واليابان يعتزمان إجراء محادثات في سول
أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والياباني سيعقدان محادثات في سول يوم الاثنين في أول زيارة رسمية لوزير دفاع ياباني إلى كوريا الجنوبية منذ نحو عشرة أعوام.
وتأتي المحادثات في ظل توتر جيوسياسي متصاعد في المنطقة، وبعد استعراض للقوة من جانب الصين خلال عرض عسكري ضخم الأسبوع الماضي حضره زعيم كوريا الشمالية.
وأعلنت الوزارة أن وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني سيلتقي وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو باك بعد ظهر الاثنين.
وخلال زيارته التي تستغرق يومين، سيزور ناكاتاني المقبرة الوطنية في سول والأسطول الثاني للبحرية الكورية.
وتأتي المحادثات بين حليفي الولايات المتحدة بعد زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لبكين الأسبوع الماضي لحضور عرض عسكري أقامته الصين لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وخلال العرض، رافق كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها زعيم كوريا الشمالية فعالية دبلوماسية متعدد الأطراف بهذا الحجم، واعتبر محللون أنها تدعم الدولة النووية المنعزلة على الجانب الدعائي.
وفي الشهر الماضي، التقى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج برئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا في طوكيو، حيث اتفقا على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية.
واستقال إيشيبا يوم الأحد، وهو ما ينذر بفترة طويلة محتملة من الضبابية السياسية في رابع أكبر اقتصادات العالم.
