ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد إ=أن قادة أوروبيين سيزورون الولايات المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.



وفي حديثه لصحفيين لدى عودته بعد حضور نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس في مدينة نيويورك، قال ترامب أيضًا إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبًا.



وأشار إلى أن "بعض القادة الأوروبيين سيزورون بلادنا يوم الاثنين أو الثلاثاء بشكل فردي". ولم يتضح من القادة الذين كان ترامب يشير إليهم، ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل.



وقال ترامب إنه "غير راض" عن وضع الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد أن سأل صحفيون عن هجوم جوي روسي ضخم ليلة الأحد، والذي قال مسؤولون أوكرانيون إنه تسبب في اشتعال النار في المبنى الحكومي الرئيسي في كييف. لكنه عبر مجددًا عن ثقته في تسوية الأزمة قريبًا.



وأكد أننا "سنسوي الوضع بين روسيا وأوكرانيا".