الجيش الكولومبي يعلن إحتجاز 72 جنديًا كرهائن في منطقة تسيطر عليها مجموعة مسلحة

أعلن الجيش الكولومبي أن 72 جنديًا على الأقل أخذوا كرهائن الأحد في مقاطعة كاوكا، وهي منطقة في جنوب غرب البلاد تسيطر عليها مجموعة مسلحة وتنتشر فيها تجارة المخدرات.



وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إن عملية احتجاز الجنود كرهائن وقعت "بعد الظهر"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



ويعد اختطاف عناصر الشرطة والجيش أمرًا شائعًا في المناطق الكولومبية الخارجة عن سيطرة الدولة.