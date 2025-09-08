تاس: بوتين يقدم مشروع قانون للإنسحاب من الإتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين نقلًا عن بيانات برلمانية أن الرئيس فلاديمير بوتين قدم للبرللمان مشروع قانون بشأن الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب.