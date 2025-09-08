خدمة الإسعاف الإسرائيلية: 15 إصابة في إطلاق نار في القدس

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية اليوم الاثنين أنها تلقت بلاغات عن إصابة 15 شخصًا على الأقل في إطلاق نار بالقدس.