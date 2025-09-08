مقتل شرطيين تركيين إثنين في هجوم على مركز للشرطة

ذكرت قناة (إن.تي.في) التركية اليوم الاثنين أن شرطيين تركيين اثنين قتلا وأصيب آخر في هجوم مسلح على مركز شرطة بمدينة إزمير غرب تركيا.وأوضحت القناة أن المهاجم، البالغ من العمر 16 عامًا، أطلق النار على مركز شرطة صالح إيسجورين في منطقة بالكوفا. ولم تتوفر تفاصيل أخرى بعد.