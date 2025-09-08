الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة

أخبار دولية
2025-09-08 | 06:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة

اعرب وزراء خارجية اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، عن رفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام ١٩٦٧ تحت أيّ ذرائع أو مسميات. كما يدينون السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكّل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. ويجدّد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسّع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي.
 
واكّد وزراء الخارجية ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قِبَل إسرائيل، ويطالبون بمحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
 
كما جدّد الوزراء دعوتهم إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر، فضلًا عن توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة.
 
واكد الوزراء أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكّل انتهاكًا جسيمًا  للقانون الدولي، وإخلالًا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبقواعد النظام الدولي.
 
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيّما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياته كاملةً في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
 
وشدّد الوزراء على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس خطوط الرابع من حزيران١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، اتساقًا مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ويؤكّد الوزراء التزامهم الثابت بدعم جميع الجهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

أخبار دولية

مشترك

وزراء

خارجية

اللجنة

الوزارية

المكلفة

القمة

العربية

الإسلامية

الاستثنائية

المشتركة

LBCI التالي
الهجوم بإطلاق النار في القدس الشرقية يوقع خمسة قتلى
مقتل شرطيين تركيين إثنين في هجوم على مركز للشرطة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-30

اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة: نأسف إزاء قرار عدم منح تأشيرات الدخول

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-15

لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني أكدت تمسّكها بما ورد في البيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-29

بيان مشترك: وزراء خارجية أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا ينددون بشدة بأحدث هجوم لإسرائيل في قطاع غزة وإعلانها تأسيس وجود دائم في مدينة غزة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-26

نواف سلام ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة إصلاح القطاع العام وتحديثه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:21

في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات

LBCI
أخبار دولية
07:13

الاتحاد الأوروبي يدين عملية إطلاق النار في القدس: دليل على ضرورة وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
07:04

توقيف فتى بعد مقتل شرطيين تركيين بإطلاق نار قرب إزمير

LBCI
أخبار دولية
06:55

بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:30

جعجع لقوى الممانعة: أخذتم لبنان رهينة وصادرتم قرار الحرب والسلم وتحمّلون الدولة مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع وكنتم البادئين بعدم الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
05:24

الجيش الإسرائيلي: نشرنا 4 كتائب في موقع عملية القدس ونحاصر بلدات في الضفة الغربية لمطاردة مشتبهين

LBCI
اقتصاد
2025-09-02

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
06:38

الهجوم بإطلاق النار في القدس الشرقية يوقع خمسة قتلى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:21

في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات

LBCI
أخبار دولية
06:55

بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا

LBCI
أخبار دولية
06:48

إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا

LBCI
أخبار دولية
06:46

مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...

LBCI
أخبار دولية
06:39

عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

بو صعب: لبنان​ اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله

LBCI
أخبار لبنان
05:38

جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار دولية
01:07

ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طقوس غريبة خلف القمر الدموي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:01

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
05:54

بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...

LBCI
أخبار لبنان
06:21

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
13:14

ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية

LBCI
أخبار لبنان
04:45

مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس

LBCI
خبر عاجل
12:41

جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار

LBCI
خبر عاجل
10:38

تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني

LBCI
خبر عاجل
12:46

جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More