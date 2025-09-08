الهجوم بإطلاق النار في القدس الشرقية يوقع خمسة قتلى

قتل خمسة أشخاص في الهجوم الذي وقع الإثنين عند مفرق طرق رئيسي في القدس الشرقية، وفق ما أفاد جهاز نجمة داود الحمراء الإسرائيلي للإسعاف والمستشفى الذي نُقلت إليه امرأة مصابة توفيت لاحقا.



وقع الهجوم عند مدخل حي راموت في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل حيث أطلق مهاجمان النار على محطة للحافلات، بحسب ما أفادت الشرطة.



وأورد جهاز نجمة داود في بيان أن "فرق الطوارئ والمسعفين أعلنوا وفاة أربعة أشخاص، بينهم رجل يبلغ نحو 50 عاما وثلاثة رجال في الثلاثينات من العمر". وأكد جهاز الإسعاف إصابة 12 شخصا آخرين بينهم سبعة حالتهم خطرة.



كما أكد مستشفى شعاري تسيديق وفاة امرأة في حوالى الخمسين من العمر نقلت إليه في حال حرجة.



وأُصيب تسعة أشخاص آخرين، وفقا لنجمة داود، ستة منهم في حالة خطيرة.



وأفاد بيان صادر عن الشرطة بأنّ "عنصر أمن ومدنيا كانا موجودين في مكان الهجوم ردّا على الفور بإطلاق النار وحيّدا المهاجمَين"، مضيفا أنّه "تمّ تأكيد مقتلهما".

