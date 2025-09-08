إسبانيا تستدعي سفيرها من إسرائيل للتشاور

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أنها استدعت سفيرها في تل أبيب للتشاور، وذلك بعد ساعات من اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للحكومة الإسبانية "بمعاداة السامية" في أعقاب تدابيرها الجديدة ضد السفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.



وذكر ساعر في بيان، أن الحكومة تستغل هذه التدابير لصرف انتباه الرأي العام عن فضائح الفساد.