الرئيس الصيني يدعو دول مجموعة بريكس لمواجهة "كل أشكال الحمائية"

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ قادة دول مجموعة بريكس الى مواجهة "كل أشكال الحمائية"، وذلك في خلال قمة افتراضية عقدت الاثنين.



وقال شي جينبينغ: "علينا أن ندعم النظام التجاري المتعدد الطرف ونواته منظمة التجارة العالمية، ومواجهة كل أشكال الحمائية"، وذلك في كلمته أمام قادة المجموعة التي تضم دولا أبرزها الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا والسعودية وإندونيسيا.

