رئيس البرازيل: الانتشار العسكري الأميركي في الكاريبي عامل توتر

اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال اجتماع عبر الفيديو لمجموعة البريكس، وهي تكتل الدول الناشئة، أن الاتنشار العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي "عامل توتر".



وقال في كلمة بثتها قناة رئاسة جنوب أفريقيا، العضو في مجموعة البريكس، على يوتيوب، إن "انتشار القوات المسلحة لأكبر قوة في البحر الكاريبي عامل توتر يتعارض مع الطابع السلمي لهذه المنطقة".



ونشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي لمواجهة ما اسمته كارتيلات المخدرات بقيادة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مما تسبب بتصاعد التوترات مع كراكاس.

من جهة أخرى، ندد الرئيس البرازيلي بـ"الابتزاز الجمركي" الهادف الى "التدخل في الشؤون الداخلية" للدول، وذلك في خضم الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي على برازيليا.



وقال لولا: "يتم تطبيع الابتزاز الجمركي كوسيلة لغزو الأسواق والتدخل في الشؤون الداخلية" للدول".



وكان ترامب عزا الرسوم الباهظة التي فرضها على البرازيل الى محاكمتها حليفه اليميني والرئيس السابق للبلاد جايير بولسونارو بتهمة تدبير انقلاب.