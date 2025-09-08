الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
رئيس البرازيل: الانتشار العسكري الأميركي في الكاريبي عامل توتر

أخبار دولية
2025-09-08 | 10:44
رئيس البرازيل: الانتشار العسكري الأميركي في الكاريبي عامل توتر
0min
رئيس البرازيل: الانتشار العسكري الأميركي في الكاريبي عامل توتر

اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال اجتماع عبر الفيديو لمجموعة البريكس، وهي تكتل الدول الناشئة، أن الاتنشار العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي "عامل توتر".
     
وقال في كلمة بثتها قناة رئاسة جنوب أفريقيا، العضو في مجموعة البريكس، على يوتيوب، إن "انتشار القوات المسلحة لأكبر قوة في البحر الكاريبي عامل توتر يتعارض مع الطابع السلمي لهذه المنطقة". 

ونشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي لمواجهة ما اسمته كارتيلات المخدرات بقيادة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مما تسبب بتصاعد التوترات مع كراكاس.
 
من جهة أخرى، ندد الرئيس البرازيلي بـ"الابتزاز الجمركي" الهادف الى "التدخل في الشؤون الداخلية" للدول، وذلك في خضم الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي على برازيليا.
     
وقال لولا: "يتم تطبيع الابتزاز الجمركي كوسيلة لغزو الأسواق والتدخل في الشؤون الداخلية" للدول". 

وكان ترامب عزا الرسوم الباهظة التي فرضها على البرازيل الى محاكمتها حليفه اليميني والرئيس السابق للبلاد جايير بولسونارو بتهمة تدبير انقلاب.

أخبار دولية

البرازيل

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

الكاريبي

الرسوم

ترامب

2025-07-19

الرئيس السوري: التدخل الإسرائيلي أعاد توتر الأحداث في السويداء إثر القصف السافر للجنوب ودمشق

LBCI
أخبار دولية
2025-07-09

البرازيل تستدعي القائم بالأعمال الأميركي بعد إعلان ترامب دعمه لبولسونارو

LBCI
أخبار دولية
2025-08-26

واشنطن ترسل مزيدا من السفن إلى الكاريبي لمواجهة كارتلات المخدرات

LBCI
أخبار دولية
2025-06-11

مسؤول: بإمكان أسر العسكريين الأميركيين بالبحرين المغادرة بسبب التوتر الإقليمي

LBCI
أخبار دولية
12:02

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمل استئناف عمليات التفتيش قريبا في ايران

LBCI
أخبار دولية
10:42

الرئيس الصيني يدعو دول مجموعة بريكس لمواجهة "كل أشكال الحمائية"

LBCI
أخبار دولية
10:00

إسبانيا تستدعي سفيرها من إسرائيل للتشاور

LBCI
أخبار دولية
09:52

الاتحاد الأوروبي لا يشجّع سفن الناشطين إلى غزة: هذه المبادرات قد "تعرّض المشاركين للخطر"

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-04

توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة

LBCI
فنّ
2025-08-25

سنوب دوغ يروي: "حفيدي سألني عن مشهد "علاقة مثلية" في فيلم ديزني... ولم أعرف الجواب!"

LBCI
آخر الأخبار
09:27

وزارة الطاقة الجزائرية: الجزائر وروسيا تؤكدان التزامهما بالمساهمة في استقرار سوق النفط والغاز في إطار أوبك+

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-07

الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون

LBCI
أخبار دولية
08:21

في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات

LBCI
أخبار دولية
06:55

بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا

LBCI
أخبار دولية
06:48

إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا

LBCI
أخبار دولية
06:46

مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...

LBCI
أخبار دولية
06:39

عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

بو صعب: لبنان​ اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله

LBCI
أخبار لبنان
05:38

جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار دولية
01:07

ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طقوس غريبة خلف القمر الدموي

LBCI
حال الطقس
03:01

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
08:57

بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات

LBCI
أخبار لبنان
05:54

بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...

LBCI
أخبار لبنان
06:21

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
13:14

ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية

LBCI
أخبار لبنان
04:45

مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس

LBCI
خبر عاجل
12:41

جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار

LBCI
أمن وقضاء
03:51

قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات

