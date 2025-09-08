الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمل استئناف عمليات التفتيش قريبا في ايران

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي عن أمله في التوصل إلى اتفاق لاستئناف عمليات التفتيش النووية في إيران بشكل كامل "في الأيام المقبلة"، مؤكدا أن "الوقت ينفد".



وقال غروسي في الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة: "آمل بصدق أن نتمكن خلال الأيام المقبلة من بلوغ نهاية مثمرة" للمحادثات "من أجل تسهيل استئناف عملنا الضروري مع إيران".



واذ أشار إلى "إحراز تقدم"، أكد أن "الترتيبات" لا تزال قيد التفاوض.



واضاف: "لا يزال هناك وقت، ليس كثيرا، ولكنه كافٍ إذا توافرت حسن النية والشعور الواضح بالمسؤولية".