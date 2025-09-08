الأخبار
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمل استئناف عمليات التفتيش قريبا في ايران
أخبار دولية
2025-09-08 | 12:02
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمل استئناف عمليات التفتيش قريبا في ايران
أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي عن أمله في التوصل إلى اتفاق لاستئناف عمليات التفتيش النووية في إيران بشكل كامل "في الأيام المقبلة"، مؤكدا أن "الوقت ينفد".
وقال غروسي في الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة: "آمل بصدق أن نتمكن خلال الأيام المقبلة من بلوغ نهاية مثمرة" للمحادثات "من أجل تسهيل استئناف عملنا الضروري مع إيران".
واذ أشار إلى "إحراز تقدم"، أكد أن "الترتيبات" لا تزال قيد التفاوض.
واضاف: "لا يزال هناك وقت، ليس كثيرا، ولكنه كافٍ إذا توافرت حسن النية والشعور الواضح بالمسؤولية".
آخر الأخبار
2025-06-27
ترامب: نريد أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة نحترمها من التفتيش في إيران
آخر الأخبار
2025-06-27
ترامب: نريد أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة نحترمها من التفتيش في إيران
0
آخر الأخبار
05:18
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي: إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بشأن الإستئناف الكامل لعمليات التفتيش
آخر الأخبار
05:18
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي: إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بشأن الإستئناف الكامل لعمليات التفتيش
0
أخبار دولية
2025-09-03
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأسف لعدم تعاون إيران معها بعد الهجوم الإسرائيلي
أخبار دولية
2025-09-03
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأسف لعدم تعاون إيران معها بعد الهجوم الإسرائيلي
0
أخبار دولية
2025-08-27
عراقجي: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القوميّ
أخبار دولية
2025-08-27
عراقجي: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القوميّ
أخبار دولية
15:22
إخلاء مبنى للركاب في مطار هيثرو مع استجابة فرق الطوارئ لـ"حادث"
أخبار دولية
15:22
إخلاء مبنى للركاب في مطار هيثرو مع استجابة فرق الطوارئ لـ"حادث"
0
أخبار دولية
15:16
مصدر لرويترز: رئيس وزراء قطر يحث حماس على قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
15:16
مصدر لرويترز: رئيس وزراء قطر يحث حماس على قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
15:04
محكمة استئناف تثبّت حكما قضى بدفع ترامب 83 مليون دولار على خلفية قضية تشهير
أخبار دولية
15:04
محكمة استئناف تثبّت حكما قضى بدفع ترامب 83 مليون دولار على خلفية قضية تشهير
0
أخبار دولية
14:54
فنزويلا تنشر 25 ألف جندي على الحدود في تصعيد جديد للأزمة مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
14:54
فنزويلا تنشر 25 ألف جندي على الحدود في تصعيد جديد للأزمة مع الولايات المتحدة
فنّ
05:05
مصر ترشح فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمنافسة على جائزة الأوسكار
فنّ
05:05
مصر ترشح فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمنافسة على جائزة الأوسكار
0
آخر الأخبار
12:52
الخارجية الروسية: الوزير لافروف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي
آخر الأخبار
12:52
الخارجية الروسية: الوزير لافروف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي
0
أخبار لبنان
2025-09-06
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
أخبار لبنان
2025-09-06
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
0
أمن وقضاء
2025-08-15
مشيخة العقل تنفي المزاعم حول استهداف جامع السويداء
أمن وقضاء
2025-08-15
مشيخة العقل تنفي المزاعم حول استهداف جامع السويداء
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير
0
أخبار دولية
13:19
الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين
أخبار دولية
13:19
الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين
1
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
3
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
4
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
5
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
6
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
7
أمن وقضاء
03:51
قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات
أمن وقضاء
03:51
قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات
8
أخبار لبنان
10:26
بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها
أخبار لبنان
10:26
بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها
