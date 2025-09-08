زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تعتبر الانتخابات التشريعية المبكرة أمرا "واجبا"

اعتبرت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن أن حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة "ليسا خيارا بل أمرا واجبا" على الرئيس ايمانويل ماكرون، وذلك قبيل تصويت على الثقة يُتوقع أن يُطيح الحكومة.



وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد أن حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبن سيتصدر مع حلفائه نتائج الدورة الأولى للانتخابات في حال جرت، وذلك عقب السقوط المتوقع مساء الاثنين لحكومة فرانسوا بايرو التي قدمت مشروع موازنة تقشفية لعام 2026 يتضمن خفضا للنفقات يبلغ 44 مليار يورو.