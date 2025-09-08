في المكسيك: اصطدام قطار بحافلة من طابقين... وسقوط قتلى وجرحى

لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم وأصيب 61 آخرون في المكسيك عندما اصطدم قطار بضائع بحافلة من طابقين شمال غربي مدينة مكسيكو سيتي، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.



وأفاد مكتب المدعي العام في ولاية المكسيك بأن القتلى هم سبع نساء وثلاثة رجال.