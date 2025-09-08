الديموقراطيون ينشرون رسالة يُفترض أن ترامب أرسلها لإبستين في عيد ميلاده عام 2003

نشر مشرّعون ديموقراطيون رسالة يُفترض أن دونالد ترامب أرسلها الى رجل الأعمال جيفري إبستين لمناسبة عيد ميلاده الخمسين عام 2003، كان الرئيس الأميركي قد نفى وجودها.



ونشر أعضاء ديموقراطيون في لجنة بمجلس النواب على منصات التواصل الاجتماعي، الرسالة التي تتضمن رسما لامرأة عارية وتتحدث عن "سرّ" مشترك بين ترامب ورجل الأعمال الراحل المتّهم بارتكاب جرائم جنسية وباستغلال قاصرات جنسيا، وتحمل توقيع ترامب.

من جهته، أعلن البيت الأبيض أن ترامب لم يوقّع أو يعد أي رسم في الرسالة المفترضة إلى جيفري إبستين.



وجاء في منشور للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على منصة إكس: "كما قلت دوما، من الواضح جدا أن الرئيس ترامب لم يرسم هذه الصورة، ولم يوقّعها"، مشدّدة على أنّ الرواية "خاطئة". وأكدت أنّ الفريق القانوني لترامب سيواصل "بتشدّد مقاضاة" صحيفة وول ستريت جورنال التي كانت أول من أفاد بوجود الرسالة.