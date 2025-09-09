قتلى وعشرات الجرحى في اصطدام قطار بحافلة في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل عشرة أشخاص على الأقلّ وإصابة 41 آخرين بجروح إثر اصطدام قطار بحافلة عند تقاطع للسكك الحديد في ولاية مكسيكو.



وقال المنسّق العام للحماية المدنية في ولاية مكسيكو أدريان هيرنانديز، لقناة ميلينيو التلفزيونية المحلية: "لدينا 41 جريحا و10 قتلى"، مشيرا إلى أنّ أربعة من الجرحى حالهم حرجة.



وأوضح هيرنانديز أنّه تمّ توقيف سائق الحافلة بناء على طلب مكتب المدّعي العام المحلّي.