قتلى وعشرات الجرحى في اصطدام قطار بحافلة في المكسيك
أخبار دولية
2025-09-09 | 00:57
قتلى وعشرات الجرحى في اصطدام قطار بحافلة في المكسيك
أعلنت السلطات المكسيكية مقتل عشرة أشخاص على الأقلّ وإصابة 41 آخرين بجروح إثر اصطدام قطار بحافلة عند تقاطع للسكك الحديد في ولاية مكسيكو.
وقال المنسّق العام للحماية المدنية في ولاية مكسيكو أدريان هيرنانديز، لقناة ميلينيو التلفزيونية المحلية: "لدينا 41 جريحا و10 قتلى"، مشيرا إلى أنّ أربعة من الجرحى حالهم حرجة.
وأوضح هيرنانديز أنّه تمّ توقيف سائق الحافلة بناء على طلب مكتب المدّعي العام المحلّي.
أخبار دولية
16:38
في المكسيك: اصطدام قطار بحافلة من طابقين... وسقوط قتلى وجرحى
أخبار دولية
16:38
في المكسيك: اصطدام قطار بحافلة من طابقين... وسقوط قتلى وجرحى
0
أخبار دولية
2025-08-22
قتلى وجرحى في انقلاب حافلة سياحية بنيويورك
أخبار دولية
2025-08-22
قتلى وجرحى في انقلاب حافلة سياحية بنيويورك
0
آخر الأخبار
2025-07-27
الشرطة الألمانية: أربعة قتلى وعدة جرحى إثر خروج قطار عن مساره في ألمانيا
آخر الأخبار
2025-07-27
الشرطة الألمانية: أربعة قتلى وعدة جرحى إثر خروج قطار عن مساره في ألمانيا
0
آخر الأخبار
2025-08-10
التحكم المروري: قتيل وعدد من الجرحى نتيجة اصطدام بين مركبتين على طريق المصنع مفرق الروضة
آخر الأخبار
2025-08-10
التحكم المروري: قتيل وعدد من الجرحى نتيجة اصطدام بين مركبتين على طريق المصنع مفرق الروضة
أخبار دولية
04:36
السيسي يوجه بدراسة العفو عن سجناء بينهم الناشط علاء عبد الفتاح
أخبار دولية
04:36
السيسي يوجه بدراسة العفو عن سجناء بينهم الناشط علاء عبد الفتاح
0
أخبار دولية
04:35
غارات بمسيّرات على محطة كهرباء ومصنع أسلحة ومصفاة نفط قرب الخرطوم
أخبار دولية
04:35
غارات بمسيّرات على محطة كهرباء ومصنع أسلحة ومصفاة نفط قرب الخرطوم
0
أخبار دولية
02:09
الجيش الإسرائيلي: سنعمل في مدينة غزة "بقوة كبيرة"
أخبار دولية
02:09
الجيش الإسرائيلي: سنعمل في مدينة غزة "بقوة كبيرة"
0
أخبار دولية
00:55
وزير الخارجية الإيراني سيلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصر
أخبار دولية
00:55
وزير الخارجية الإيراني سيلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصر
أخبار لبنان
02:04
حبيب رحب بتعيين السفير الجديد للإمارات لدى لبنان
أخبار لبنان
02:04
حبيب رحب بتعيين السفير الجديد للإمارات لدى لبنان
0
أخبار لبنان
2025-08-18
معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار
أخبار لبنان
2025-08-18
معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار
0
أخبار لبنان
2025-08-28
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
أخبار لبنان
2025-08-28
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
0
أخبار لبنان
2025-07-19
جعجع اتصل بشيخ العقل وتيمور جنبلاط: الحديث تركز على الأزمة بالسويداء وضرورة الحفاظ على الاستقرار بلبنان
أخبار لبنان
2025-07-19
جعجع اتصل بشيخ العقل وتيمور جنبلاط: الحديث تركز على الأزمة بالسويداء وضرورة الحفاظ على الاستقرار بلبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير
0
أخبار دولية
13:19
الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين
أخبار دولية
13:19
الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
2
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
3
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
4
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
5
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
6
أخبار لبنان
15:34
وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"
أخبار لبنان
15:34
وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"
7
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
8
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
