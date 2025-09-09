الجيش الإسرائيلي: سنعمل في مدينة غزة "بقوة كبيرة"

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيعمل "بقوة كبيرة" في مدينة غزة، داعيا السكان إلى المغادرة جنوبا، وذلك غداة إدلاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريح مشابه.



وأنذر المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس" سكان غزة والموجوين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقًا وحتى البحر غربًا" بالإخلاء الفوري باتجاه منطقة المواصي جنوبا،



وأضاف أن "الجيش الاسرائيلي مصمم على حسم حماس وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع".

