غارات بمسيّرات على محطة كهرباء ومصنع أسلحة ومصفاة نفط قرب الخرطوم

استهدفت طائرات مسيرة الثلاثاء مواقع استراتيجية في العاصمة السودانية الخرطوم، بينها مصفاة نفط ومحطة كهرباء ومصنع أسلحة في منطقة الخرطوم، بحسب ما أفاد شهود في المواقع المستهدفة لوكالة فرانس برس، وصور على شبكات التواصل الاجتماعي.



وأصابت الهجمات التي وقعت قرابة الساعة الخامسة صباحا مجمع اليرموك للصناعات العسكرية إلى جنوب العاصمة، ومصفاة الخرطوم ومحطة كهرباء المرخيات، وفقا للمصادر.



من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري طلب عدم الكشف عن اسمه وكالة فرانس برس عن استهداف قاعدة وادي سيدنا الجوية، موضحا أن "المضادات الأرضية تصدت للمسيرات وأسقطتها".



وأكد مصدر عسكري آخر استهداف مبنى تابع للجيش السوداني في منطقة بحري شمال الخرطوم "وأحدثت فيه دمارا وإصابات وسط الضباط والجنود".



وأفاد شهود في أم درمان على الجهة المقابلة للخرطوم من نهر النيل بمشاهدة طائرات مسيرة عبرت بعضها النهر للضفة الأخرى، كما أفاد سكان بأحياء الثورات في أم درمان بانقطاع الكهرباء.

