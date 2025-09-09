السيسي يوجه بدراسة العفو عن سجناء بينهم الناشط علاء عبد الفتاح

أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بإصدار عفو رئاسي عن عدد من السجناء، ومن بينهم علاء عبد الفتاح الناشط والمدون البارز والحاصل على الجنسيتين المصرية والبريطانية.وأمضى علاء عبد الفتاح (43 عاما) معظم فترات العقد الماضي في السجن، وكان مضربا عن الطعام منذ أول آذار.ويقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات صدر الحكم بها في كانون الأول 2021 بعد مشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد السجناء.