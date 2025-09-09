الأخبار
LBCI
LBCI

بعد الاحتجاجات الدامية... رئيس وزراء النيبال يستقيل

أخبار دولية
2025-09-09 | 05:08
بعد الاحتجاجات الدامية... رئيس وزراء النيبال يستقيل
بعد الاحتجاجات الدامية... رئيس وزراء النيبال يستقيل

أعلن رئيس الوزراء النيبالي كيه بي شارما أولي استقالته من منصبه غداة احتجاجات على حجب مواقع التواصل الاجتماعي قمعتها الشرطة بعنف، وأسفرت عن مقتل 19 شخصا وإصابة المئات.
     
وقال كيه بي شارما أولي في رسالة الى رئيس البلاد نشرتها وسائل إعلام محلية: "لقد قدمت اليوم استقالتي من مهماتي كرئيس للوزراء (...) لإتاحة المجال أمام اتخاذ إجراءات لحل سياسي وتسوية المشكلات".

أخبار دولية

النيبال

رئيس وزراء

كيه بي شارما أولي

الاحتجاجات

