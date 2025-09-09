إسرائيل تقرر هدم منازل فلسطينيين في بلدتي منفذي هجوم القدس

أمرت إسرائيل بهدم منازل في بلدتي فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية هاجما محطة حافلات في القدس، وستلغي تصاريح عمل المئات من أبناء بلدتيهما وأقاربهما.



وأطلق مسلحان فلسطينيان، من بلدتي قطنة والقبيبة بشمال القدس في الضفة الغربية المحتلة، النار عند محطة حافلات على مشارف القدس أمس الاثنين مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.



وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، أنه أمر بفرض عقوبات على أفراد عائلتي المهاجمين وسكان البلدتين.



وسيتم هدم كل المباني التي شُيدت بدون تراخيص في البلدتين، وسيتم إلغاء تصاريح عمل 750 شخصا في إسرائيل تشكل مصدر الدخل الرئيسي للعديد من العائلات الفلسطينية.