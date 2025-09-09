زيلينسكي: 20 شخصا قتيلا على الأقل في ضربة روسية على شرق أوكرانيا

قُتل 20 شخصا على الأقل في ضربة روسية على قرية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، بحسب ما أفاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء.



وقال زيلينسكي: "غارة روسية وحشية بقنبلة جوية على قرية ياروفا في منطقة دونيتسك استهدفت بشكل مباشر سكانا. مدنيون عاديون. ووفقا للمعلومات الأولية، قُتل أكثر من 20 شخصا".



وأشار إلى أنّ الغارة استهدفت القرية بينما كان السكان يتقاضون معاشاتهم التقاعدية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراء فوري" ضد روسيا.



ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو يظهر جثثا متناثرة على الأرض قرب شاحنة متضرّرة بشدة تستخدمها هيئة البريد العامة في أوكرانيا، لتوزيع المعاشات التقاعدية في المناطق الريفية بشكل خاص.