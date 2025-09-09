الرئيس السوري سيشارك في قمة عربية روسية في موسكو في تشرين الأول



أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الثلاثاء من دمشق أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع سوف يشارك في قمة روسية عربية من المقرّر أن تعقد في موسكو في تشرين الأول.



وكانت موسكو الحليفة الأكبر لحكم الرئيس بشار الأسد الذي أطاح به تحالف بقيادة الشرع في كانون الأول/ديسمبر.

