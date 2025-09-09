الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس السوري سيشارك في قمة عربية روسية في موسكو في تشرين الأول
أخبار دولية
2025-09-09 | 10:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس السوري سيشارك في قمة عربية روسية في موسكو في تشرين الأول
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الثلاثاء من دمشق أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع سوف يشارك في قمة روسية عربية من المقرّر أن تعقد في موسكو في تشرين الأول.
وكانت موسكو الحليفة الأكبر لحكم الرئيس بشار الأسد الذي أطاح به تحالف بقيادة الشرع في كانون الأول/ديسمبر.
أخبار دولية
السوري
سيشارك
عربية
روسية
موسكو
تشرين
الأول
التالي
غارات إسرائيلية قرب حمص واللاذقية وتدمر في سوريا
الديموقراطيون ينشرون رسالة يُفترض أن ترامب أرسلها لإبستين في عيد ميلاده عام 2003
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-01
سفير لبنان لدى روسيا شوقي بونصار أطلع الرئيس عون على التحضيرات الجارية لعقد أول قمّة عربية–روسية التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 تشرين الأول المقبل
آخر الأخبار
2025-09-01
سفير لبنان لدى روسيا شوقي بونصار أطلع الرئيس عون على التحضيرات الجارية لعقد أول قمّة عربية–روسية التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 تشرين الأول المقبل
0
آخر الأخبار
2025-07-31
وزير الخارجية الروسي: نأمل في حضور الرئيس السوري القمة الروسية العربية في موسكو
آخر الأخبار
2025-07-31
وزير الخارجية الروسي: نأمل في حضور الرئيس السوري القمة الروسية العربية في موسكو
0
آخر الأخبار
08:16
نوفاك: الرئيس السوري سيزور موسكو لحضور القمة العربية الروسية
آخر الأخبار
08:16
نوفاك: الرئيس السوري سيزور موسكو لحضور القمة العربية الروسية
0
آخر الأخبار
2025-07-01
الكرملين: ستُوجّه دعوات إلى الحكومة السورية لحضور قِمة روسيا وجامعة الدول العربية المقررة في تشرين الأول المقبل
آخر الأخبار
2025-07-01
الكرملين: ستُوجّه دعوات إلى الحكومة السورية لحضور قِمة روسيا وجامعة الدول العربية المقررة في تشرين الأول المقبل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:33
أسطول الصمود مصمم على الابحار نحو غزة بعد إعلان تعرضه لهجوم
أخبار دولية
12:33
أسطول الصمود مصمم على الابحار نحو غزة بعد إعلان تعرضه لهجوم
0
أخبار دولية
10:59
ولي العهد السعودي يدين في اتصال مع أمير قطر الهجوم الإسرائيلي "الإجرامي"
أخبار دولية
10:59
ولي العهد السعودي يدين في اتصال مع أمير قطر الهجوم الإسرائيلي "الإجرامي"
0
أخبار دولية
10:57
البابا ليو: الهجوم الإسرائيلي على قادة من حماس في قطر تطوّر خطير للغاية
أخبار دولية
10:57
البابا ليو: الهجوم الإسرائيلي على قادة من حماس في قطر تطوّر خطير للغاية
0
أخبار دولية
10:25
نتانياهو يقول إن استهداف قادة حماس نفذته إسرائيل بشكل "مستقل بالكامل"
أخبار دولية
10:25
نتانياهو يقول إن استهداف قادة حماس نفذته إسرائيل بشكل "مستقل بالكامل"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:01
بيان لنتنياهو: أمرت قوات الأمن بالتحضير لضرب قادة حماس بعد هجمات القدس وغزة
آخر الأخبار
11:01
بيان لنتنياهو: أمرت قوات الأمن بالتحضير لضرب قادة حماس بعد هجمات القدس وغزة
0
أخبار لبنان
11:05
الحكومة اللبنانية دانت الاعتداء الإسرائيليّ على قطر: انتهاك صارخ للسيادة
أخبار لبنان
11:05
الحكومة اللبنانية دانت الاعتداء الإسرائيليّ على قطر: انتهاك صارخ للسيادة
0
أخبار لبنان
12:47
"حزب الله" دان العدوان الإسرائيلي على "حماس" في الدوحة: جريمة جبانة اثبتت خبث ودناءة الكيان الصهيوني
أخبار لبنان
12:47
"حزب الله" دان العدوان الإسرائيلي على "حماس" في الدوحة: جريمة جبانة اثبتت خبث ودناءة الكيان الصهيوني
0
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:02
بعد أسابيع من غياب التواصل بين الرئاستين الثانية والثالثة... لقاء بين سلام وبري
تقارير نشرة الاخبار
08:02
بعد أسابيع من غياب التواصل بين الرئاستين الثانية والثالثة... لقاء بين سلام وبري
0
آخر الأخبار
07:50
مكي التقى شيخ العقل... ونقاش في مشروع الإصلاح الإداري
آخر الأخبار
07:50
مكي التقى شيخ العقل... ونقاش في مشروع الإصلاح الإداري
0
أخبار لبنان
05:45
وزير الأشغال عقد اجتماعا لبحث مشروع توسعة أوتوستراد جونية: التمويل مؤمَّن من دون أي عوائق
أخبار لبنان
05:45
وزير الأشغال عقد اجتماعا لبحث مشروع توسعة أوتوستراد جونية: التمويل مؤمَّن من دون أي عوائق
0
أخبار لبنان
04:43
سلام: حكومتي ملتزمة بحماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية
أخبار لبنان
04:43
سلام: حكومتي ملتزمة بحماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية
0
أخبار لبنان
03:49
كمال شحادة من بعبدا: شددنا على أهمية إنشاء الإطار التشريعي والتنظيمي السليم لدعم الشركات الناشئة وتمكينها
أخبار لبنان
03:49
كمال شحادة من بعبدا: شددنا على أهمية إنشاء الإطار التشريعي والتنظيمي السليم لدعم الشركات الناشئة وتمكينها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
2
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
3
أخبار لبنان
15:34
وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"
أخبار لبنان
15:34
وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"
4
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
5
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
6
أمن وقضاء
06:19
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
أمن وقضاء
06:19
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
7
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
8
أمن وقضاء
06:48
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
أمن وقضاء
06:48
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More