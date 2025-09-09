نتانياهو يقول إن استهداف قادة حماس نفذته إسرائيل بشكل "مستقل بالكامل"



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إن الدولة العبرية استهدفت قادة حركة حماس في العاصمة القطرية بشكل "مستقل بالكامل".



وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه إن "العملية التي نفذت اليوم ضد كبار قادة حماس الإرهابيين كانت عملية إسرائيلية مستقلة بالكامل"، مضيفا "إسرائيل بادرت إليها، إسرائيل نفذتها، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

