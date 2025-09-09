الأخبار
رئيس الوزراء القطري: قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة ونحتفظ بحق الرد

أخبار دولية
2025-09-09 | 16:26
رئيس الوزراء القطري: قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة ونحتفظ بحق الرد
2min
رئيس الوزراء القطري: قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة ونحتفظ بحق الرد

 أكد رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن" الدوحة ستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني"، موضحا أن "قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة".

 كما دعا للرد "بشكل موحد على همجية نتنياهو".

وقال :" دولة قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة، وباشرت الجهات الأمنية في التعامل الفوري مع الحادث وتم حصر الإصابات والضحايا".

وأضاف: "لن نتهاون بشأن المساس بسيادتنا وسنتعامل بحزم مع أي اختراق أمني، كما نؤكد أن قطر لن تتهاون بشأن المساس بسيادتها وتحتفظ بحق الرد على الهجوم السافر".

كما أكد: "شكلنا فريقا قانونيا لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على الهجوم، وينبغي الرد بشكل موحد على همجية نتنياهو".

وفي تعليقه على مسألة إبلاغ قطر بالهجوم مسبقا، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: "الجانب الأميركي أبلغنا بعد وقوع الهجوم بعشر دقائق، والعدو الإسرائيلي استخدم اليوم أسلحة لم تكشفها الرادارات، في ملية غادرة ولم يتم العلم بها إلا وقت حدوثها".

كما قال: "لا محادثات قائمة الآن بشأن صفقة في ظل الهجوم الإسرائيلي، ولم تدخر الدوحة وسعا لإنجاح المفاوضات لكن لم يعد هناك شيء قائم بعد هجوم اليوم".

 

