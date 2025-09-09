الأخبار
رئيس الوزراء القطري: قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة ونحتفظ بحق الرد
أخبار دولية
2025-09-09 | 16:26
رئيس الوزراء القطري: قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة ونحتفظ بحق الرد
أكد رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن" الدوحة ستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني"، موضحا أن "قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة".
كما دعا للرد "بشكل موحد على همجية نتنياهو".
وقال :" دولة قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة، وباشرت الجهات الأمنية في التعامل الفوري مع الحادث وتم حصر الإصابات والضحايا".
وأضاف: "لن نتهاون بشأن المساس بسيادتنا وسنتعامل بحزم مع أي اختراق أمني، كما نؤكد أن قطر لن تتهاون بشأن المساس بسيادتها وتحتفظ بحق الرد على الهجوم السافر".
كما أكد: "شكلنا فريقا قانونيا لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على الهجوم، وينبغي الرد بشكل موحد على همجية نتنياهو".
وفي تعليقه على مسألة إبلاغ قطر بالهجوم مسبقا، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: "الجانب الأميركي أبلغنا بعد وقوع الهجوم بعشر دقائق، والعدو الإسرائيلي استخدم اليوم أسلحة لم تكشفها الرادارات، في ملية غادرة ولم يتم العلم بها إلا وقت حدوثها".
كما قال: "لا محادثات قائمة الآن بشأن صفقة في ظل الهجوم الإسرائيلي، ولم تدخر الدوحة وسعا لإنجاح المفاوضات لكن لم يعد هناك شيء قائم بعد هجوم اليوم".
0
أخبار دولية
02:47
زيلينسكي: المسيّرات الروسية في أجواء بولندا "سابقة خطرة" لأوروبا
أخبار دولية
02:47
زيلينسكي: المسيّرات الروسية في أجواء بولندا "سابقة خطرة" لأوروبا
0
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
0
أخبار دولية
02:30
مؤيدون للفلسطينيين يواجهون ترامب في مطعم في واشنطن: "هتلر عصرنا"
أخبار دولية
02:30
مؤيدون للفلسطينيين يواجهون ترامب في مطعم في واشنطن: "هتلر عصرنا"
0
أخبار دولية
02:21
طوكيو نددت بالهجوم الإسرائيليّ على الدوحة
أخبار دولية
02:21
طوكيو نددت بالهجوم الإسرائيليّ على الدوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-01
بين لبنان والعراق شكر على الدعم المستمر وتفاهم على المزيد من التعاون
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-01
بين لبنان والعراق شكر على الدعم المستمر وتفاهم على المزيد من التعاون
0
أخبار لبنان
2025-09-01
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
أخبار لبنان
2025-09-01
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
0
آخر الأخبار
2025-04-28
قاسم: حزب الله إلتزم بإتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة والجانب الإسرائيلي وسهلنا مهمة الجيش في الإنتشار
آخر الأخبار
2025-04-28
قاسم: حزب الله إلتزم بإتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة والجانب الإسرائيلي وسهلنا مهمة الجيش في الإنتشار
0
حال الطقس
2025-05-30
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
حال الطقس
2025-05-30
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
0
أمن وقضاء
15:30
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
15:30
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
جزء من حلم كسروان يتحقق... وجونية تستفيد من فرص البحر
تقارير نشرة الاخبار
14:06
جزء من حلم كسروان يتحقق... وجونية تستفيد من فرص البحر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من حمص إلى الكسوة... غاراتٌ إسرائيلية ورسائلٌ ضد النفوذ التركيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من حمص إلى الكسوة... غاراتٌ إسرائيلية ورسائلٌ ضد النفوذ التركيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
استمرار الحرب على غزة وانعدام أمل الصفقة القريبة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
استمرار الحرب على غزة وانعدام أمل الصفقة القريبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
استهداف قادة حماس… عملية تمت بقرار إسرائيليّ بَحت
تقارير نشرة الاخبار
13:48
استهداف قادة حماس… عملية تمت بقرار إسرائيليّ بَحت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع الدوحة ومحاولة استهداف قياديي حماس… هؤلاء هم المشاركون
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع الدوحة ومحاولة استهداف قياديي حماس… هؤلاء هم المشاركون
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
2
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
3
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
4
أمن وقضاء
06:19
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
أمن وقضاء
06:19
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
5
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
6
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
7
أمن وقضاء
06:48
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
أمن وقضاء
06:48
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
8
خبر عاجل
10:10
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
خبر عاجل
10:10
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
