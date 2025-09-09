ترامب يقول إن قرار شن ضربات في قطر اتّخذه نتانياهو

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يكون قد اضطلع بأي دور الثلاثاء في الضربات الإسرائيلية على قطر، قائلا إن قرار شن الهجمات اتّخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.



وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "كان هذا قرارا اتخذه رئيس الوزراء نتانياهو، لم يكن قرارا اتخذته أنا"، مضيفا أنه يريد للحرب في غزة أن "تنتهي، الآن!".