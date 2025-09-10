الأخبار
رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي يعلنان الإفراج عن الباحثة إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ 2023
أخبار دولية
2025-09-10 | 01:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي يعلنان الإفراج عن الباحثة إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ 2023
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الأميركي دونالد ترامب الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ العام 2023 في العراق.
وقال السوداني في منشور على منصة إكس: "تتويجا لجهود كبيرة بذلتها أجهزتنا الأمنية وعلى مدى شهور طويلة، نعلن تحرير المواطنة الروسية اليزابيث تسوركوف".
من جهته، قال ترامب على منصة تروث سوشال إن "فصيل كتائب حزب الله أفرج الآن" عن تسوركوف "وهي الآن بأمان في السفارة الأميركية في العراق بعدما تعرّضت للتعذيب على مدى أشهر عدة".
أخبار دولية
محمد شياع السوداني
ترامب
إليزابيث تسوركوف
العراق
التالي
رئيس الوزراء القطريّ: جهود الوساطة جزء من هوية قطر
ترامب يقول إن قرار شن ضربات في قطر اتّخذه نتانياهو
السابق
